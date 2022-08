Invesco Real Estate: Fabian Manegold verstorben

Fabian Manegold, Managing Director of Transactions bei Invesco Real Estate, ist im Alter von 54 Jahren verstorben. Dies teilte Invesco Real Estate gestern mit.

.

Von München aus war Fabian Manegold für Akquisitionen und Veräußerungen in Deutschland, Österreich und den Niederlanden in den Bereichen Büro, Wohnen, Logistik und Einzelhandel verantwortlich. Seit er 2008 zu Invesco Real Estate kam, war er maßgeblich am Wachstum des Unternehmens beteiligt und betreute Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 6,1 Mrd. USD.



„Fabian war ein hoch angesehener und tatkräftiger Kollege, der mehr als 14 Jahre bei Invesco Real Estate gearbeitet hat und von Kollegen und Kunden gleichermaßen geschätzt und respektiert wurde - er wird uns sehr fehlen. Unsere Gedanken sind in dieser schwierigen Zeit bei seiner Familie“, sagt Andy Rofe, Managing Director, Head of Europe bei Invesco Real Estate.