Invesco Real Estate erwirbt Immobilie im historischen Zentrum Mailands

Invesco Real Estate hat die Büro- und Einzelhandelsimmobilie Corso di Porta Ticinese 1 im historischen Zentrum von Mailand erworben. Die Immobilie grenzt an die Via Torino, eine der umsatzstärksten und aufstrebendsten Einkaufsmeilen in Mailand. Die Immobilie ist zu 100% an elf Büro- und Einzelhandelsmieter vermietet. Invesco Real Estate hat diese Akquisition für eines der deutschen IRE-Einzelmandate getätigt.

Roman Robakowski, Director – Fund Management bei Invesco Real Estate kommentiert: „Aufgrund der starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten ist Mailand aktuell ein attraktiver Anlagemarkt für Invesco Real Estate. Mit diesem Objekt bot sich uns die seltene und hervorragende Gelegenheit, eine erstklassige, gemischt-genutzte Immobilie in sehr guter Lage zu erwerben. Zusätzlich wird die geplante Eröffnung der neuen Metro Linie M4 in unmittelbarer Nähe den Standort weiter verbessern. Ticinese fügt sich ausgezeichnet in das Portfolio unseres Kunden ein und besticht durch langfristig stabile laufende Einnahmen in einer Prime Lage.“