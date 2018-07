Invesco Real Estate erwirbt Büroimmobilie in Paris

5-7 Avenue du Coq

Invesco Real Estate hat die Immobilie 5-7, Avenue du Coq im 9. Arrondissement von Paris erworben. Die voll vermietete Büroimmobilie befindet sich im Herzen des Geschäftsviertels (CBD) und wurde für ein langjähriges deutsches Einzelmandat von Invesco Real Estate erworben.

„Wir freuen uns, dass wir diese einmalige Möglichkeit nutzen konnten, ein Gebäude im typischen Haussmann-Stil in außergewöhnlicher Lage mitten im neuen Pariser CBD, dem Saint-Lazare Viertel, für unseren Kunden zu erwerben. Das sechsgeschossige Gebäude umfasst eine Nutzfläche von 4.300 m² und bietet Potenzial für eine Neupositionierung als 1A-Büroimmobilie. Das Objekt ist sehr verkehrsgünstig gelegen, in direkter Nähe zum größten Verkehrsknotenpunkt der französischen Hauptstadt,“ kommentiert Cristiano Stampa, Senior Director – Transactions für Frankreich, Belgien und Südeuropa bei Invesco.



„Dank des starken Wirtschaftswachstums in Frankreich und der anhaltend positiven Entwicklung des Mietmarktes ist der französische Markt einer der wichtigsten Zielmärkte für das europäische Portfolio unseres Kunden. Diese erstklassige Büroimmobilie erfüllt alle unsere Investmentkriterien und erhöht zusätzlich die Diversifikation unseres Portfolios. Wir beabsichtigen, durch ein aktives Asset Management zusätzliches Wertsteigerungspotenzial und langfristig verlässliche Einnahmen für unseren Kunden zu realisieren,” ergänzt William Ertz, Senior Director – Fund Management bei Invesco.



Bei dieser Akquisition wurde Invesco Real Estate von Maitre Jean-Pierre Brulon (Victoires Notaires associés), KPMG, Theop und Fidal beraten. Die Immobilie wurde von einem französischem SCPI erworben