Invesco kauft Radisson Blu Hotel Marseille von Union Investment für 43,5 Mio.

Der Europäische Hotelfonds (EHF) von Invesco Real Estate hat mit dem Erwerb des Radisson Blu mit 189 Zimmern in Marseille seine erste Akquisition in Frankreich getätigt. Der Investmentmanager kaufte das Hotel von Union Investment für 43,5 Millionen Euro. Die Immobilie war 20 Jahre lang Teil des offenen Immobilienfonds UniImmo: Europa von Union Investment.

Das im alten Hafenviertel von Marseille gelegene Radisson Blu Hotel wurde letztes Jahr umfassend renoviert, unter anderem mit neuer Fensterisolierung und LED-Beleuchtung. Die jüngste BREEAM-Zertifizierung des Hotels lautet „Sehr gut“ und entspricht damit den Nachhaltigkeitszielen des EHFs.



Das 11.248 m² große Hotel ist im Rahmen eines langfristigen Vertrags an die Radisson Hotel Group verpachtet und bietet eine Reihe von Annehmlichkeiten, darunter 700 m² Veranstaltungsfläche, 12 Tagungsräume, einen Panorama-Außenpool und ein Fitnesscenter. Die Radisson Hotel Group ist eine der weltweit größten Hotelgruppen und betreibt derzeit 22 Hotels in Frankreich und über 1.520 weltweit.



„Das gehobene Radisson Blu in Marseille ist eine attraktive Ergänzung unseres Portfolios. Marseille entwickelt sich weiterhin zu einem beliebten europäischen Reiseziel für alle Arten von Reisenden. Es markiert den Einstieg des Fonds in den französischen Markt und bietet eine wertvolle Diversifizierung sowohl hinsichtlich der Marke als auch des Mieterprofils“, sagt Capucine Pedrazzini, Direktorin für Fondsmanagement und Co-Leiterin Hotelinvestitionen bei Invesco Real Estate.



Chris Brassington, Senior Director, Fund Management bei Invesco Real Estate, ergänzt: „Die Strategie des EHF ist es, langfristige Erträge mit Wachstumspotenzial aus Immobilien in Top-Lagen und mit erstklassigen ESG-Kriterien zu generieren. Die Akquisition in Marseille erfüllt diese Kriterien und bietet unserer Ansicht nach eine attraktive relative Bewertung mit Wachstumspotenzial und renditesteigernden Eigenschaften.“



Mit der Akquisition erhöht sich die Gesamtzahl der Hotels im Portfolio des Fonds auf elf.

