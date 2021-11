Invesco kauft Holzbau-Wohnobjekte in Mannheim

Invesco Real Estate erwirbt für seinen European Living Fund das Wohnprojekt „Spinelli und Flairwood “ in Mannheim. Verkäufer des Ensembles mit hohen ESG-Standards ist der Projektentwickler Quartiersmanufaktur GmbH & Co. KG, der die beiden Gebäude bis zum ersten Quartal 2023 fertigstellen wird.

.