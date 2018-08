Invesco investiert in Dublin 47 Mio. Euro für Studentenwohnheim

The Brickworks

© Alicia Edgar

Invesco Real Estate hat sich das Studentenwohnheim-Projekt „The Brickworks“ in Dublin für 47 Mio. Euro von Bain Capital Credit gesichert. Die Transaktion wurde für ein langjähriges deutsches Einzelmandat von Invesco erworben. Es handelt sich um die erste Akquisition für ein europäisches Invesco-Mandat in Irland.

.

„Mit diesem aussichtsreichen Studentenwohnheim-Projekt bauen wir unser europäisches Wohn- und Betreiberimmobilien-Portfolio, das inzwischen ein Volumen von 1,8 Mrd. Euro erreicht hat, weiter aus. Zusätzlich ermöglicht uns „The Brickworks“ unser Engagement in der Anlageklasse Purpose Built Student Accommodation (PBSA) sowie am irischen Markt zu etablieren. Dublin ist die größte Studentenstadt in Irland und ein wichtiges Ziel für internationale Studenten, die an einer europäischen Universität studieren möchten. Aktuell übersteigt die Nachfrage nach Studentenunterkünften in Dublin das Angebot bei weitem. Dies und die günstige demografische Entwicklung sowie die Erholung der Wirtschaft vor Ort machen „The Brickworks“ zu einer attraktiven Gelegenheit, jetzt in diesem Markt aktiv zu werden”, kommentiert Alicia Edgar, Associate Director – Transactions bei Invesco.



„The Brickworks“ befindet sich in Dublin 8, einem Standort mit gutem Zugang zu mehreren Universitäten, der sich zunehmend zu einem zentralen Wohnviertel für Studenten entwickelt. Die im Liberties District gelegene Immobilie profitiert von einer guten Verkehrsanbindung an die nahe gelegene Innenstadt. Nach der geplanten Fertigstellung im Juli 2019 wird das Studentenwohnheim 276 Zimmer und zusätzliche attraktive Einrichtungen, wie einen Fitnessraum, Aufenthaltsräume, eine Dachterrasse, einen Abstellraum für Fahrräder und einen Waschsalon bieten. Betrieben wird das Haus künftig durch die Fresh Property Group, die damit dann vier Studentenunterkünfte mit insgesamt 964 Betten in Dublin managt.



Tobias Simon, Senior Director – Fund Management bei Invesco, ergänzt: „Durch den Offmarket-Erwerb dieser erstklassigen PBSA-Immobilie in einem Markt mit einem traditionell geringen Leerstandsrisiko und hohem Mietwachstumspotenzial können wir unser Portfolio weiter diversifizieren und durch ein attraktives ertragsorientiertes Objekt ergänzen. Wir freuen uns darauf, mit unserem operativen Partner Fresh Student Living, einem führenden Immobilienmanager im Bereich des studentischen Wohnens, zusammenzuarbeiten, um einen Wertzuwachs und ein Ertragswachstum für unseren Investor zu generieren. ”



Bei dieser Transaktion wurde Invesco von Cushman & Wakefield beraten. Verkäufer der Immobilie ist Bain Capital Credit, welche „The Brickworks“ gemeinsam mit Carrowmore Property entwickelt haben.