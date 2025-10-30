Invesco investiert in 161 Wohnungen nahe Amsterdam

Invesco Real Estate hat im Rahmen einer Forward-Funding-Vereinbarung ein Wohnprojekt mit 161 Wohnungen im niederländischen Zaandam, nördlich von Amsterdam, von Ten Brinke erworben. Das Investment markiert die vierte gemeinsame Transaktion mit einem deutschen institutionellen Mandanten und die erste in den Niederlanden.

.

Der Erwerb ist die vierte gemeinsame Investition mit einem etablierten deutschen institutionellen Kunden nach Projekten in London, Madrid und Kopenhagen. Das Objekt befindet sich im niederländischen Zaandam im Stadtteil Hembrugterrein nördlich von Amsterdam und soll 2027 fertiggestellt werden. Bei der Transaktion handelt es sich um die erste des Separate-Account-Mandats auf dem niederländischen Wohnimmobilienmarkt.



„Die Randstad-Region in den Niederlanden ist mit einer massiven Wohnungsknappheit konfrontiert – mittlerweile beträgt die Knappheit mehr als 450.000 Wohnungen. Angesichts der Marktgegebenheiten wird sich dieser Mangel voraussichtlich noch weiter verschärfen. Dieses erstklassige Wohnbauprojekt am Hembrugterrein in Zaandam, das zur Reduzierung des Wohnungsmangels beitragen wird, bietet eine moderne, äußerst nachhaltige Wohnmöglichkeit in einem wichtigen Teilmarkt, der eine der gefragtesten Städte Europas bedient: Amsterdam. Wir freuen uns sehr, erneut mit dem Team von Ten Brinke zusammenzuarbeiten und von der sehr guten Beziehung zu profitieren, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben“, sagt Stefan Struller, Associate Director of Investments bei Invesco Real Estate.



Alle 161 Wohnungen werden im freien Marktsegment ohne Mietbeschränkungen angeboten. Die durchschnittliche Wohnungsgröße beträgt rund 79 m² und umfasst eine Mischung aus Zwei- bis Vierzimmerwohnungen, die alle mit einem Balkon ausgestattet werden. Die Immobilie wird mit einem geothermischen Energiesystem für Heizung und Kühlung ausgestattet, entspricht höchsten Nachhaltigkeitsstandards und erhält das Energieeffizienz-Label A+++.



Zaandam liegt an der nördlichen Grenze von Amsterdam und verfügt aufgrund seiner guten Anbindung an das private und öffentliche Verkehrssystem über eine hohe Zahl von Pendlern, die in der niederländischen Hauptstadt arbeiten. Das Objekt wird auf dem Hembrugterrein realisiert, einem ehemaligen Militärgelände, das vollständig zu einem modernen Wohnumfeld mit mehr als 1.200 neuen Wohnungen umgestaltet wird.



„Wir freuen uns sehr, erneut eine Partnerschaft mit Invesco in den Niederlanden einzugehen. Invesco ist für uns ein zuverlässiger und hochprofessioneller Partner, der einen Mehrwert für unsere gemeinsamen Projekte schafft. Die Fertigstellung dieser 161 Wohnungen ist ein weiterer wichtiger Schritt für unsere Entwicklung auf dem Hembrugterrein-Gelände in Zaandam“, ergänzt Albert ten Brinke, CEO von Ten Brinke.



Bei dieser Transaktion wurde Invesco Real Estate von Taylor Wessing, Drees & Sommer, PwC und Trust Realty Partners beraten.