Invesco investiert erneut in dänischen Wohnungsmarkt

Invesco Real Estate hat ein Wohnobjekt mit einer Fläche von rund 6.000 m² in Valby, einem etablierten Vorort im Westen der dänischen Hauptstadt, erworben. Bei der Transaktion wurde der Assetmanager von seinem lokalen Partner Rubik Properties beraten. Der Kaufpreis wurde nicht veröffentlicht.

„Der dänische Wohnungsmarkt ist für uns noch ein relativ neuer Markt, aber diese dritte Akquisition innerhalb von zehn Monaten unterstreicht unser großes Interesse an diesem Markt und Sektor. Aufbauend auf unserem starken Track Record in der Anlageklasse, unserem tiefgreifenden Marktverständnis und unserer langfristig positiven Einschätzung des europäischen Wohnimmobiliensektors wollen wir unser europäisches Wohnimmobilienportfolio zukünftig noch stärker ausbauen“, sagte John German, Managing Director – Residential Investments bei Invesco.



Grønttorvet 16 (Røllike Hus), ein neues Wohnquartier mit 65 Einheiten, ist das zweite Wohnprojekt, das Invesco im Rahmen des Grønttorvet Stadtteilerneuerungsprojektes erworben hat, und eines der letzten, die noch fertiggestellt werden müssen. Im Oktober 2019 hatte Invesco den Kauf von Grønttorvet 8 (Primula Hus) mit 191 Wohnungen bekanntgegeben [wir berichteten]. Darüber hinaus hatte Invesco Ende letzten Jahres ein weiteres Wohnobjekt im zentral gelegenen Kopenhagener Hafenviertel Islands Brygge erworben [wir berichteten].



Als Bauträger wandelt FB Gruppen das ehemalige Großmarkt-Areal Grønttorvet in ein modernes Wohnviertel mit starkem Fokus auf Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Familie sowie bezahlbaren Mieten um. Bis 2021 sollen hier rund 2.500 Wohnungen, eine attraktive Nahversorgungsinfrastruktur und zahlreiche Grünflächen entstehen.



„Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, diese Transaktion unter den aktuell schwierigen Umständen aufgrund von COVID-19 wie geplant abzuschließen und bereits bestätigen zu können, dass die Vermietungsaktivitäten gute Fortschritte machen. Mit diesem hochwertigen Objekt in Grønttorvet erhalten wir die Möglichkeit, an einem herausragenden Stadtteilerneuerungsprojekt mitzuwirken und in Zusammenarbeit mit unserem renommierten lokalen Partner RUBIK Properties sowie FB Gruppen Wohnraum in einem nachhaltigen, gemeinschaftsorientierten Umfeld bereitzustellen“, ergänzt Christopher Brassington, Senior Director – Fund Management bei Invesco.