Invesco erwirbt Wohnquartier im Westen von Kopenhagen

Invesco Real Estate hat ein etabliertes Wohnquartier mit 56 Einheiten in einem Vorort von Kopenhagen erworben hat. Die Akquisition wurde für den European Living Fund des Unternehmens getätigt. Verkäufer sind CECN ApS und Ejendomsselskabet Casa Nord ApS.

.

Bei dieser Transaktion handelt es sich um die vierte diesjährige Wohnimmobilien-Investition in Dänemark, die Invesco für seine institutionellen Investoren getätigt hat. Mit der Akquisition baut Invesco Real Estate das Engagement seines European Living Fund im dänischen Wohnimmobilienmarkt aus. Der European Living Fund investiert schwerpunktmäßig in hochwertige, schlüsselfertige Wohnprojekte mit attraktiven sozialen und ökologischen Aspekten an starken und wachsenden Mikrostandorten in Europa.



Die Akquisition erfolgte in Kooperation mit einem etablierten Partner von Invesco, RUBIK Properties. Das Wohnquartier entspricht höchsten ESG-Standards für Gebäude und wurde mit dem höchsten BR 18 Grade A Rating für diese Art von Objekt ausgezeichnet.



Die Wohnsiedlung Lammekær besteht aus 56 im Jahr 2019 fertiggestellten Reihenhäuser. Die Anlage befindet sich in Glostrup, einem Vorort im Westen von Kopenhagen. Der aktuell zu 100% vermietete Komplex besteht aus zweigeschossigen Häusern mit jeweils vier Schlafzimmern und einer durchschnittlichen Wohnfläche von ca. 130 m².



Diese Akquisition ist die jüngste von mehreren Transaktionen, die Invesco in diesem Jahr auf dem dänischen Wohnungsmarkt getätigt hat: Vejlesvinget in Vallensbæk, Ved Vandet in Ishøj und Torvevej in Skovlunde, alle im Großraum Kopenhagen.



„Lammekær bietet erschwinglichen, qualitativ hochwertigen Wohnraum für Familien im Großraum Kopenhagen mit einfachem Zugang zum Stadtzentrum. Wir freuen uns, bei dieser Transaktion erneut mit RUBIK Properties zusammenzuarbeiten und unsere Beziehung zu einem wichtigen Partner in einem äußerst attraktiven europäischen Mark so weiter zu stärken.“, sagt John German, Managing Director - Residential Investments bei Invesco.



William Ertz, Senior Director – Fund Management bei Invesco, ergänzt: „Mit dieser Akquisition erweitern wir unser wachsendes paneuropäisches Wohnportfolio um ein erstklassiges, stabilisiertes und voll vermietetes Wohnobjekt. Lammekær wird für uns ab ‚Tag 1‘ Einnahmen generieren und erhöht die Länderdiversifikation unseres Fonds schon im ersten Jahr nach der Auflegung auf fünf Länder.“