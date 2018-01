Invesco erwirbt QO Hotel in Amsterdam

QO Hotel

Invesco Real Estate und Amstelside B.V. haben das erste QO Hotel in Amsterdam erworben. Das von Amstelside B.V. entworfene und neu-errichtete Hotel im Bezirk Amstel im Südosten von Amsterdam plant als erstes europäisches Hotel die LEED Platin-Zertifizierung zu erhalten. Das Hotel wurde von Invesco für einen Kunden von CBRE Global Investment Partners (GIP) erworben. Das 23-geschossige, verpachtete Hotel wird von der Hotelgruppe InterContinental Hotels (IHG) im Rahmen eines Managementvertrags verwaltet.

„Das QO Hotel Amstelkwartier entspricht den höchsten Qualitätsstandards und ist ein modernes Lifestyle-Hotel mit spektakulärer Aussicht, einem erstklassigen Gastronomieangebot und einer „Urban Farm„ auf dem Dach, die Restaurant und Bar des Hotels mit frischen Zutaten versorgt,“ kommentiert Marc Socker, Managing Director – Hotel Fund Management, Europe bei Invesco Real Estate.



Das Amstelkwartier befindet sich in erstklassiger Lage mit idealem Zugang zum Flughafen Schipol, einem der wichtigsten europäischen Luftdrehkreuze, sowie einer sehr guten öffentlichen Nahverkehrsanbindung an die Innenstadt. Darüber hinaus profitiert der Standort von der geplanten städtebaulichen Entwicklung, durch die das Amstelkwartier in ein trendiges urbanes Viertel umgewandelt werden soll.



„Die Akquisition des QO Hotel Amstelkwartier entspricht einer zentralen GIP-Strategie – dem Ankauf sehr gut positionierter Hotels in erstklassiger Lage in liquiden Märkten. Als einer der attraktivsten europäischen Hotelmärkte und Nr. 5 unter den meistbesuchten Städten Europas ist Amsterdam ein attraktiver Markt mit robusten Fundamentaldaten und einer relativ ausgewogenen Nachfrage von Freizeit- und Geschäftsreisenden," sagt Sander van Riel, Head of Continental Europe, CBRE Global Investment Partners.



Das QO Hotel Amstelkwartier bietet 288 Zimmer, Konferenzräume, ein “Destination„-Restaurant und eine Rooftop-Bar mit einem 360-Grad-Ausblick über Amsterdam. Die „grünen“ Eigenschaften, mit denen das Hotel auch die LEED Platin-Zertifizierung erlangen möchte, umfassen die ausschließliche Verwendung nachhaltiger Materialien im Bau und dem täglichen Hotelbetrieb, ein grünes Dach, Energie- und Wassereffizienz sowie ein reduziertes Abfallaufkommen und geringere CO2-Emissionen.