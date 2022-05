Invesco Real Estate hat in ein Wohnprojekt in zentraler Lage von Prag investiert. Das Entwicklungsprojekt Hagibor wird aus 168 Wohnungen in drei Gebäuden mit einer Gesamtfläche von ca. 14.600 m² bestehen, einschließlich ca. 420 m² an vermietbaren Gewerbeflächen. Alle Wohnungen werden für das mittlere Marktsegment konzipiert, wobei die Gebäude hohe

[…]