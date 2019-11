Invesco sichert sich Bremer Lebensmittellogistik-Objekt „Haferwende 5“

Invesco Real Estate hat das großflächiges Lebensmittellogistik-Zentrum „Haferwende 5“ in Bremen erworben. Die Hansestadt ist einer der größten Logistikstandorte in Deutschland und unter den Top 7 der deutschen Logistikmärkte. Die Nachfrage nach geeigneten Objekten ist nach wie vor ungebrochen, doch kämpft die Metropole an der Weser weiterhin mit dem knappen Flächenangebot [wir berichteten], wie auch Tina Kroll, Associate Director – Transactions for Germany, Austria and Netherlands bei Invesco, erläutert: „Mit Haferwende 5 erweitern wir unser expandierendes pan-europäisches Logistikportfolio um ein weiteres Core-Objekt. Besonders attraktiv ist dieses Investment dadurch, dass Grundstücke für große und verkehrsgünstig gelegene Logistikzentren in Innenstadtnähe im Großraum Bremen, genauso wie in den wichtigsten anderen deutschen Logistikmärkten, inzwischen zu einem extrem raren und gefragten Gut geworden sind.“

