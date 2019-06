Invesco investiert 313 Mio. Euro in drei Lissaboner Hotels

Invesco hat sich drei Hotels in Lissabon für einen offenen pan-europäischen Hotelfonds und das Einzelmandat eines deutschen Versorgungswerkes gesichert. Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf insgesamt 313 Millionen Euro und stellt damit die bisher größte Hotelimmobilien-Transaktion in Portugal dar. Die Objekte ergänzen das wachsende paneuropäische Hotelportfolio von Invesco um ein weiteres Land, damit umfasst das Portfolio jetzt 25 Investments in 8 Ländern mit einem verwalteten Vermögen von über 1,5 Milliarden Euro.

