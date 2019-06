Invesco läßt sich Frankfurter „Welle“ 620 Mio. Euro kosten

AXA Investment Managers Real Assets und die norwegische Norges Bank Investment Management (NBIM) machen in Frankfurt Kasse: Die beiden Partner haben den Bürokomplex „Die Welle“ im Stadtteil Westend-Süd für 620 Mio. Euro an Invesco Real Estate verkauft. Der Vertrag wurde heute unterzeichnet. Die Transaktion soll im vierten Quartal 2019 abgeschlossen werden.

