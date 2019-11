Invesco erwirbt weiteres dänisches Wohnprojekt für deutsches Versorgungswerk

Invesco Real Estate hat seine zweite Transaktion auf dem dänischen Wohnimmobilienmarkt realisiert. Nachdem der Investmentmanager bereits Anfang Oktober das Wohnprojekt „Grønttorvet 8“ mit 191 Apartments in Kopenhagen (Valby) erworben hat, kaufte Invesco jetzt auch das Forward-Funding-Projekt, Bryggefelt E. Das Projekt wird vom Immobilienentwickler Bach Gruppen A/S entwickelt und bis 2021 fertiggestellt sein. Die Offmarket-Transaktion wurde für das aktiv verwaltete Portfolio eines langjährigen deutschen Einzelmandates von Invesco getätigt. „Als erstes Wohnobjekt und erste Investition im dänischen Markt für dieses Mandat baut der Erwerb zudem die Diversifikation des Portfolios noch weiter aus“, so William Ertz – Senior Director – Fund Management.

.