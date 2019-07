Invesco erwirbt Bürokomplex „Cluster“ in Saint-Denis

Vor einem knappen Jahr unterzeichnete Invesco Real Estate zusammen mit Unibail-Rodamco-Westfield eine Kaufvereinbarung für die Pariser Büroimmobilie „Capital 8“. Der Kaufpreis lang damals bei 789 Mio. Euro und ging als größter europäischer Single Asset Deal in die Geschichte ein [wir berichteten]. Jetzt hat der Immobilien-Investmentmanager das Entwicklungsprojekt „Cluster“ erworben, ein 17.600 m² großes Büroprojekt in Saint-Denis, einem etablierten Büromarkt im Norden der französischen Hauptstadt. Der Erwerb erfolgte auf dem Wege eines Forward-Fundings, die Immobilie wird vom erfahrenen Immobilienentwickler PRD Office gebaut und soll bis zum 3. Quartal 2021 fertiggestellt werden.

.