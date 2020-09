Invesco ernennt Anna Duchnowska zum Head of Asset Management Europe

Invesco Real Estate hat Anna Duchnowska mit Wirkung vom 1. September 2020 zum „Head of Asset Management Europe“ ernannt. Die seit 2014 bei Invesco tätige Immobilienexpertin tritt die Nachfolge von Etienne Dupuy an, der das Unternehmen Ende September verlässt.

.

Anna Duchnowska begann 2014 bei Invesco, um die Warschauer Niederlassung aufzubauen und das Asset Management für alle Investitionen in Polen zu übernehmen. Als leitende Führungskraft mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung war Anna maßgeblich bei der Identifikation und Umsetzung von Initiativen zur Verbesserung der Performance sowohl auf dem polnischen Markt als auch zunehmend bei wichtigen strategischen Investitionen in ganz Europa beteiligt. Darüber hinaus hat Anna Duchnowska mehrere bedeutende Asset-Management-Projekte des Unternehmens in Europa federführend vorangetrieben, darunter auch ESG-Initiativen – ein Thema, für das sie sich besonders engagiert.



"Mit ihrer umfassenden Erfahrung und Kompetenz sowie ihren herausragenden Beziehungen zu einigen unserer wichtigsten Mieter und anderen Stakeholdern ist Anna Duchnowska die ideale Kandidatin für diese Position. Mit ihrer Ernennung zum Head of Asset Management Europe sorgen wir für Kontinuität und Verlässlichkeit gegenüber unseren Investoren. Ich freue mich darauf, die strategische Weiterentwicklung unseres Asset Managements mit konsequenter Ausrichtung auf Wertsteigerungen für unsere Investoren künftig gemeinsam mit Anna voranzutreiben“, sagt Andy Rofe, Managing Director, Head of Europe bei Invesco Real Estate.