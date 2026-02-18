Intreal startet Markenrelaunch als internationale Plattform für Real Assets

Die Service-KVG Intreal präsentiert sich ab sofort als internationale Administrationsplattform für Real Assets. Mit einem umfassenden Leistungsportfolio unter der Dachmarke Intreal unterstützt das Unternehmen nationale und internationale Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von Fondsadministration über Accounting-Services bis hin zu integrierten IT-Lösungen.

.

Unter der Dachmarke Intreal bündelt das Unternehmen ein umfassendes Leistungsportfolio für den deutschen und internationalen Markt. Das Angebot umfasst die Auflage und Administration deutscher und Luxemburger Fondsstrukturen, die Übernahme von Back-Office-Dienstleistungen, zentrales Datenmanagement, Accounting-Services sowie integriertes Reporting, Software-Lösungen und IT-Services.



Intreal positioniert sich damit als zentrale Plattform, die vielfältige administrative Leistungen rund um Real Assets mit Fokus auf Immobilien, Infrastruktur und Private Debt aus einer Hand anbietet. Das Unternehmen baut auf seinen gewachsenen fachlichen wie technologischen Kompetenzen sowie seiner langjährigen Erfahrung auf und macht diese unter einer klaren, international ausgerichteten Marke sichtbar. Das administrierte Volumen des Unternehmens inklusive aller ihrer Tochtergesellschaften beträgt 86,6 Milliarden Euro.



„Wir haben uns nicht neu erfunden, sondern machen sichtbar, wer wir längst geworden sind – eine administrative Plattform, die zahlreiche Leistungen unter einem Dach vereint. Unser Credo ‚Potential into Progress‘ bringt genau das auf den Punkt: Wir bündeln vorhandenes Potenzial und führen es in messbaren Fortschritt für unsere Kunden. Unsere Marke steht für das, was uns ausmacht: Stabilität, Vertrauen und Qualität“, erläutert Andreas Ertle, Geschäftsführer von Intreal.



Mit dem Markenrelaunch unterstreicht Intreal ihren Anspruch, nationale wie internationale Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Real-Asset-Investments zu begleiten und sie in einem zunehmend komplexen regulatorischen und technologischen Umfeld zuverlässig zu unterstützen.