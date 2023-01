IntReal Solutions entwickelt Risikomanagementsystem für BVK

Die IntReal Solutions berät die Bayerische Versorgungskammer (BVK) bei der Entwicklung und Implementierung eines neuen Risikomanagementsystems für das globale Immobilienportfolio. Die BVK führt die Geschäfte von zwölf berufsständischen und kommunalen Altersversorgungseinrichtungen und verwaltet Immobilienkapitalanlagen mit einem Eigenkapitalanteil von rund 32,4 Mrd. Euro (Stand: Juni 2022). Das Portfolio umfasst alle relevanten Nutzungsarten und erstreckt sich über fünf Kontinente.

.

Im Rahmen des Mandats hat die IntReal Solutions ein umfassendes nutzungsarten- und länderspezifisches Scoring-Modell entwickelt, das mit vielfältigen Indikatoren ein globales Portfolio überwacht und steuert: Neben gängigen Risikoindikatoren im makroökonomischen Bereich wie Inflation, Zinsentwicklung oder Miet- und Wirtschaftswachstumsraten werden auch individuelle Objekt- und ESG- Risiken bewertet. Das Ergebnis wird in einer Rendite-Risiko-Matrix abgebildet. Das Mandat umfasst neben der Etablierung aller notwendigen Prozesse auch die IT-seitige Implementierung des neuen Systems.



„Wir freuen uns, dass wir die größte öffentlich-rechtliche Versorgungsgruppe Deutschlands beraten durften. Ein derart großes, heterogenes und globales Portfolio aus einer Risikomanagement-Perspektive zu erfassen und eine passende Bewertungsmethodik zu implementieren, ist eine spannende Aufgabe. Wir konnten in den vergangenen dreizehn Jahren sehr viel Erfahrung im Risikomanagement von hunderten von Immobilienfonds sammeln. Diese Praxiserfahrungen geben wir gerne an andere Häuser weiter“, kommentiert Annika Dylong, Head of Consulting and Services bei der IntReal Solutions.



„Wir konnten der BVK auch bei der IT-technischen Optimierung und Automatisierung der neuen Bewertungstools helfen, die für das neue Risikomanagementsystem notwendig waren. Dazu gehörte im Wesentlichen die Standardisierung von Dateninputs externer, zuliefernder Manager zur BVK, eine weitestgehend vollautomatisierte Datenübertragung in das Bewertungstool sowie die automatisierte Erstellung der abschließenden Rendite-Risikoeinschätzung“, ergänzt Christian Schmidt, Geschäftsführer der IntReal Solutions.



„Im Zuge der Fokussierung auf den Bestand mit rund 850 Objekten war es für die BVK wichtig, dass wir ein ganzheitliches Modell entwickeln, um die zunehmend komplexen Marktanforderungen in einer Rendite-Risiko-Matrix abbilden zu können. Damit werden wir in der Lage sein, überdurchschnittliche Risiken noch schneller zu erkennen, um entsprechende Strategien und Handlungsoptionen ableiten zu können. Insbesondere bei der Gewichtung von den relevanten Indikatoren und bei der Bestimmung der Risikobandbreiten war es für uns entscheidend, dass wir mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, welches in diesem Bereich viel Erfahrung in der täglichen Anwendung besitzt. Die IntReal Solutions hat uns dabei unterstützt, dass wir noch mehr Transparenz über unser Immobilienportfolio gewinnen. Das Scoring-Modell wird ein zentraler Bestandteil für unser internes Immobilien-Risikomanagement sein“, so Christoph Geirhos, Leiter Immobilien-Portfoliomanagement bei der BVK abschließend.