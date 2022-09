IntReal Solutions bietet Praxis-Beratung für Real Assets

Christian Schmidt

© IntReal

Die IntReal Solutions bietet künftig eine ganzheitliche Praxis-Beratung für Manager von Real Assets an. Verantwortet wird die neue Leistung von Annika Dylong, die als Head of Consulting and Services für die Best-Practice-Beratung zuständig sein wird, sowie Christian Schmidt, der als Geschäftsführer die IT-Beratung verantwortet.

Das neue Beratungsangebot hat einerseits einen IT-Schwerpunkt und deckt die Themen IT-Sicherheit, IT-Strategie, Prozessdigitalisierung, Cloud-Applikationen, ERP-Plattform und alle Fragen rund um IT-Infrastruktur ab. Hinzu kommen Fachthemen, die eng mit der IT verzahnt sind – wie etwa ESG, Risikomanagement und Prozessmanagement.



Unternehmen sieht große Nachfrage nach Best-Practice-Beratung

Die IntReal Solutions hat bereits mehr als 15 Beratungsmandate gewonnen. Derzeit befindet sich das Haus in Gesprächen für rund ein weiteres Dutzend Mandate. Bei einem Teil der Kunden handelt es sich um Fondspartner der IntReal, der andere Teil entfällt auf externe Kunden wie beispielsweise große institutionelle Investoren, Asset- und Propertymanager, Immobilienfinanzierer und Unternehmen mit Immobilienbeständen.



„Die Komplexität im regulierten Immobiliengeschäft nimmt kontinuierlich zu. Dies führt bei vielen Assetmanagern zu spezifischem Beratungsbedarf. Wir haben seit Gründung der IntReal im Jahr 2009 umfangreiche Erfahrungen sammeln können und viele der Fragen, mit denen die Kunden derzeit zu uns kommen, bereits gelöst. Dieses Wissen wollen wir nun im Sinne einer Best-Practice-Beratung am Markt weitergeben“, kommentiert Annika Dylong.



„Unser USP ist die Fachberatung aus der Praxis einer großen Service-KVG und der gesamten HIH-Gruppe. Heute ist kein Thema mehr losgelöst von der IT zu betrachten. Wir verbinden ESG, Risiko- und Prozessmanagement mit den IT-Themen. Zudem halten wir alle erforderlichen Kompetenzen aus eigenem Personal vor – von der Hotline über den IT-Betrieb bis hin zu allen erforderlichen Datenschutz- und Security-Anforderungen“, ergänzt Christian Schmidt.



Formulierung und Umsetzung der ESG-Strategie ist eine wichtige Leistung

Im Bereich ESG berät die IntReal Solutions ihre Kunden in der Regel bei der Strategieformulierung sowie der anschließenden Umsetzung und der Abbildung in allen digitalen Prozessen. Bei der Implementierung einer ESG-Strategie müssen sehr viele Daten aus verschiedenen Systemen erhoben, zusammengeführt und in ein Reporting eingebracht werden. Diese Prozesskette muss aufgestellt werden. Hierfür sind Schnittstellen und andere IT-Leistungen notwendig.



Im Rahmen der Risikomanagementberatung unterstützt die IntReal Solutions ihre Mandanten bei der Identifikation und Quantifizierung von Risiken sowie beim Aufbau eines Risikomanagementsystems. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Thema IT-Sicherheit, das mittlerweile eines der Top-Risiken für Immobilienunternehmen geworden ist.



Beim Thema Prozessberatung geht es insbesondere um die Unterstützung unserer Kunden bei der Umsetzung einer sinnvollen Aufbau- und Ablauforganisation. Hinzu kommt die Begleitung bei notwendigen aufsichtsrechtlichen Fragestellungen, die beim Eintritt in das regulierte Fondsgeschäft wichtig sind. Viele alltägliche Arbeitsprozesse bieten massive Potentiale zur Automation, Teilautomation oder zur Vermeidung doppelter Datenpflege durch geschlossene und nicht verknüpfte Datensilos. „Eine Reorganisation von Prozessen ohne Digitalisierung ist nicht denkbar“, so der IntReal-Solutions- Geschäftsführer Christian Schmidt.