Intreal-Bestand wächst um mehr als vier Milliarden Euro

Die Intreal setzt ihr dynamisches Wachstum auch im zweiten Quartal 2021 fort und steigert die Assets under Administration (AuA) auf 42,7 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Zuwachs um rund 2,1 Mrd. Euro seit dem Ende des ersten Quartals beziehungsweise um rund 4,2 Mrd. Euro seit dem Ende des Geschäftsjahres 2020 (31. Dezember 2020: 38,5 Mrd. Euro).

.

In den Monaten April, Mai und Juni 2021 wurden insgesamt 23 neue Fonds aufgelegt und somit vier Fonds mehr als im ersten Quartal. Die Zahl der von der Intreal administrierten Objekte erhöhte sich im selben Zeitraum um 66. Insgesamt administrierte die Service-KVG zum 30. Juni 2021 somit 237 Fonds sowie 1.749 Immobilien. Parallel dazu erhöhte sich die Gesamtzahl der von Intreal an den Standorten Hamburg, Frankfurt und Luxemburg Beschäftigten durch 13 Neueinstellungen auf insgesamt 373 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



„Wenn sich die bisherige Entwicklung weiter fortsetzt, kann 2021 mit deutlichen Zuwächsen gegenüber 2020 ein Rekordjahr in der Geschichte der Intreal werden. Neben der dynamischen Geschäftsentwicklung im Inland rechnen wir im zweiten Halbjahr mit zusätzlichen Wachstumsimpulsen aus unseren Aktivitäten in Luxemburg, nachdem wir im April die entsprechende Lizenz als AIFM und Zentralverwalter erhalten haben. In diesem Bereich werden wir im zweiten Halbjahr bereits drei neue Fonds mit neuen Fondspartnern realisieren. Generell sollten wir bei allem Optimismus aber auch potenziell kritische Entwicklungen an den Märkten im Blick behalten, so beispielsweise Engpässe und Preissteigerungen bei Baustoffen, Verzögerungen von Fertigstellungen und die anhaltend hohe Nachfrage nach Immobilienanlagen, die natürlich auch zu einer Verknappung verfügbarer Investmentobjekte führen kann. Des Weiteren spielt derzeit das Thema ESG für uns und unsere Fondspartner eine große Rolle. Bei nahezu allen neuen Fonds ist geplant, dass sie künftig verstärkt Nachhaltigkeitsaspekte bei ihrer Anlagestrategie berücksichtigen. Da sich auch die regulatorischen Vorgaben weiter konkretisieren, hoffen wir, dass sich die Verwaltungspraxis bei den Aufsichtsbehörden schnell etabliert. Letzteres ist wichtig für die Auflage von Immobilienfonds, bei denen Nachhaltigkeit über reine Marketingansätze hinausgeht“, kommentiert Michael Schneider, Geschäftsführer der Intreal.



Das Geschäft der Intreal gliedert sich im Wesentlichen in die beiden großen Geschäftsfelder Partnerfonds und KVG-Services, und beide Geschäftsbereiche sind im zweiten Quartal dynamisch gewachsen. Die AuA im Segment Partnerfonds stiegen im Zeitraum von April bis Juni 2021 um rund 1,1 Mrd. Euro auf 24,7 Mrd. Euro. Die Zahl der in diesem Geschäftsfeld betreuten Fonds erhöhte sich um 13 auf insgesamt 133 Fonds. Zudem konnten im Laufe des Berichtszeitraumes vier neue Fondspartner gewonnen werden. Im Geschäftsbereich KVG-Services betrug der Zuwachs der AuA im zweiten Quartal 2021 rund 1,0 Mrd. Euro, sodass sie zum Quartalsende ein Volumen von rund 18 Mrd. Euro erreichten. Die Zahl der Fonds, für die Serviceleistungen erbracht werden, erhöhte sich um zehn und lag zum 30. Juni 2021 bei 104 Fonds.