Intreal beruft Jan Ferdinand zum Leiter Vertrieb

Die IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft hat Jan Ferdinand zum neuen Executive Director Sales berufen und ihr Vertriebsteam damit weiter verstärkt. Der erfahrene Vertriebsspezialist wird seine Tätigkeit am 1. Oktober 2025 beginnen.

.

Als studierter Bankfachwirt und zertifizierter Finanzanalyst blickt Jan Ferdinand auf eine rund 25-jährige Karriere bei renommierten Finanzinstituten und Investmenthäusern in Deutschland sowie in der Schweiz zurück, wo er zahlreiche Führungspositionen innehatte und mehrfach für den Auf- beziehungsweise Ausbau professioneller Vertriebsstrukturen verantwortlich war.



Bereits im Juli 2025 hatte die Intreal Julia Eickmeyer als Director Client Relationship Management für ihr Vertriebsteam gewonnen. Die personelle Verstärkung im Vertriebsbereich erfolgt im Zusammenhang mit der Erweiterung der Produkt- und Leistungspalette sowie im Zuge des strategischen Ausbaus der INTREAL zur Plattform für Real Assets.