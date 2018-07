Intertoys plant Schließung aller deutschen Filialen

Die Spielwarenkette Intertoys schließt bis spätestens zum 31. Januar 2019 alle ihrer 23 Filialen in Deutschland. Im Zusammenhang mit der Übergabe der Immobilien könnten einzelne Läden auch schon früher schließen, so dass Unternehmen. Nach Stellungnahmen der Geschäftsleitung von Intertoys ist mit den in deutschen Filialen erzielten Umsätzen auch mittel- und langfristig keine Kostendeckung mehr zu erreichen. Die Filialen liegen schwerpunktmäßig in NRW.

Schon Ende 2017 hatte das Management des niederländischen Marktführers über die starke Konkurrenz aus dem Internet geklagt. Intertoys hatte damals darauf reagiert, indem man sich mit besonders günstigen Preisen am Markt zu behaupten versuchte.