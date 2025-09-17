Intersport Räpple übernimmt Intersport-Flächen in der Wilhelmgalerie

Durch die Übernahme eines in die Insolvenz geratenen selbstständigen Internetsportfachhändlers hat Intersport Räpple rund 1.000 m² im Ludwigsburger Einkaufszentrum Wilhelmgalerie gemietet. Der rechtliche Übergang fand bereits zum 1. August 2025 statt, die Neueröffnung erfolgte bereits Mitte August.

.

„Es gibt eine Übernahme- und Fortführungslösung für die Filiale durch Intersport Räpple, ein renommierter Sportfachhändler, der den Geschäftsbetrieb nunmehr übernommen hat“, so Insolvenzverwalter Dr. Markus Schuster vom Stuttgarter Standort der Kanzlei Schultze & Braun. „Wir freuen uns, unsere Räpple-Familie um einen attraktiven Standort in Ludwigsburg zu erweitern“, sagt Tim Lange, Geschäftsführer von Intersport Räpple. „Unser Anspruch ist es, die Menschen mit hochwertigen Produkten, erstklassigem Service, kompetenter Beratung und echter Begeisterung für den Sport zu inspirieren.“



Damit wächst Intersport Räpple dynamisch weiter. Das Unternehmen betreibt in der Metropolregion Stuttgart sieben Sportfachgeschäfte mit insgesamt rund 10.000 m² Flächen in den Orten Kirchheim, Tübingen (2x), Leonberg, Leinfelden, Reutlingen und Ludwigsburg.



Die WilhelmGalerie liegt am Arsenalplatz in der Ludwigsburger Innenstadt und umfasst rund 19.000 m² Mietfläche sowie 300 Parkplätze. Seit der Eröffnung 2007 wird es von Hannover Leasing als Asset Manager im Auftrag eines Immobilienfonds betreut.