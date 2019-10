Interra will sich breiter aufstellen

Die Düsseldorfer Interra Immobilien AG hat in diesem Monat ihren Bestand um eine weitere Gewerbeimmobilie in Remscheid sowie um eine Lager- und Logistikimmobilie in Wenden erweitert. Für die Investoren markiert der Erwerb der Gewerbeimmobilie durch Interra, die sich normalerweise auf Retailimmobilien fokussiert, eine wichtige Grundsatzentscheidung. Künftig will die Immobiliengesellschaft vermehrt nach vergleichbar potenzialträchtigen und entwicklungsfähigen Objekten in ganz Deutschland Ausschau halten. „Innerhalb der nächsten zwölf Monate planen wir Investitionen im Bereich der Lager- und Logistikimmobilien in Höhe von 35 Millionen Euro“, erläutert Interra-Chef Alexander Dold die geplante breitere Aufstellung. „Im Moment prüfen wir bereits den Ankauf verschiedener weiterer Logistikobjekte. Zusätzlich werden wir die vorgesehene Umschichtung innerhalb unseres Portfolios auch mittels Verkäufen vorantreiben.“ Ziel sei ein branchenmäßig diversifizierter, ausgewogenerer Immobilienbestand.

