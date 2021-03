Interra verkauft ein vierstöckiges Bürogebäude in Lörrach aus dem Bestand an ein Berliner Family Office. Der Bestandshalter nahm die vollvermietete Immobilie vor rund 2 Monaten mit dem Kauf des Hoover II-Portfolios von BMO in den Bestand auf .

Das gut 2.800 m² gro...

[…]