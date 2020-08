Interra verkauft Nahkauf in Zschopau

Die Interra Immobilien AG hat nach erfolgreichem Umbau und Verlängerung des Mietvertrags auf 15 Jahre den Nahkauf im sächsischen Zschopau an ein Family Office aus Rheinland-Pfalz verkauft. Der 720 m² große Nahkauf liegt auf dem 2.300 m² großen Grundstück in der Rudolf-Breitscheid-Straße 50 in der Kreisstadt Zschopau. Insgesamt gehören 45 Stellplätze zum Objekt.

.

"Die derzeitige Dynamik am Markt betrachten wir aufmerksam, und sie erfordert ein gewisses Fingerspitzengefühl. Grundsätzlich sehen wir gerade jetzt noch mehr Chancen und Potenzial im gesamten Bundesgebiet. Unter diesen Rahmenbedingungen wollen wir uns definitiv weiter entwickeln und empfehlen uns am Markt als erfahrener, vertrauenswürdiger und fairer Ansprechpartner“, so der Interra-Chef.