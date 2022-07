Interra veräußert Ärztehaus in Wuppertal

Nach umfangreichen Sanierungs- und Renovierungsarbeiten hat die Interra Immobilien AG ein Ärztehaus mit Wohn- und Gewerbeanteil in der Wuppertaler Fußgängerzone veräußert. Das Objekt geht in den Fonds „H&A Soziale Infrastruktur“ der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe über.

.