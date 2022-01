Interra übernimmt 26.000 m² großes FMZ in Strausberg

Die Interra Immobilien AG hat die knapp 400 Meter lange Passage „Handelscentrum Strausberg“ erworben. Der Investor erhielt für das FMZ den Zuschlag und hat es noch nun zum 29. Dezember 2021 in den Bestand übernommen. Laut letzter Informationen gehörte das Shopping Center der TLG Immobilien AG, die dieses 2015 erworben hatte [wir berichteten].

