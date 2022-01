Interra Immobilien hat zum Wochenbeginn ein rund 11.000 m² großes Nahversorgungszentrum in Linz am Rhein erworben und ist umgehend mit der Entwicklung des Objektes gestartet. Die stark in die Jahre gekommene Handelsimmobilie weist einen erheblichen Sanierungsstau und eine Vermietungsquote von lediglich 53 Prozent auf.

[…]