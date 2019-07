Interra reißt die Turmarkaden in Bergkamen ab

Abriss der Turmarkaden gestartet.

© Interra

Nach rund einem halben Jahr der Vorbereitung beginnen in den kommenden Tagen die Abrissarbeiten an den Bergkamener Turmarkaden. Schon Ende des Jahres soll der seit Jahren leerstehende Gebäudekomplex bis zu seinen Grundmauern beseitigt ist.

Zügig nimmt das große Bauprojekt zwischen Töddinghauser Straße und Gedächtnisstraße an Fahrt auf. Hier soll ein neues und zeitgemäßes Einkaufszentrum entstehen, doch vorher muss die alte Bausubstanz weichen. Vorbereitend laufen hinter den Mauern der Turmarkaden schon seit einigen Wochen umfangreiche Entrümpelungs- und Entkernungsarbeiten. Jetzt stehen die neuen Inhaber mit schwerem Gerät in den Startlöchern: „Wir beginnen am 23.07.2019 mit dem Abriss“, verspricht Vorstandssprecher Alexander Dold.



Interra hatte der Stadtverwaltung ihre detaillierten Pläne im Dezember des vergangenen Jahres vorgestellt. Jetzt erteilte die Verwaltung der Abrissanzeige einen positiven Bescheid für das Grundstück an der Töddinghauser Straße 139-141. Laut Plan soll die heruntergekommene Immobilie bereits in wenigen Monaten Geschichte sein. „Spätestens im Dezember wird an dieser Stelle nichts mehr an die Turmarkaden erinnern“, so Dold.



Parallel zum Verschwinden der in die Jahre gekommenen Arkaden entwickeln die Planer bereits das Nachfolgeobjekt konsequent weiter. In den vergangenen Tagen hat das Unternehmen bereits die Objekt- und Grundrissplanungen des neuen Baus fertiggestellt. „Selbstverständlich können wir auch in absehbarer Zukunft noch mögliche Wünsche unserer Vertragspartner in der Planung berücksichtigen. „Wir rechnen zur Eröffnung Ende des Jahres 2021 mit einem guten Start“, freut sich Dold.