Interra reicht Expert-Markt aus Hoover-II-Porfolio weiter

Interra veräußert eine freistehende Einzelhandelsimmobilie am Südrand von Stadthagen, die der Investor erst Anfang des Jahres im Rahmen des Hoover-II-Portfolio-Kaufs erworben hatte [wir berichteten]. Die gut 2.000 m² Gesamtfläche sind komplett an das Schweizer Unternehmen Expert vermietet.

