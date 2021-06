Interra plant für 2022 Zukäufe für 300 Mio. Euro

Mit neuen Kapitalpartnern an Bord gewinnt der Düsseldorfer Immobilieninvestor weiteren Schub. Nachdem das Volumen der Zukäufe im Jahr 2020 bereits die Marke von 100 Millionen Euro erreichte, will die Interra Immobilien AG im kommenden Jahr 300 Millionen Euro in Immobilien investieren.

Ambitionierte Ziele hat sich das Unternehmen bereits für das laufende Jahr gesetzt und das bislang ausgelobte Ziel von 100 Millionen Euro kassiert. Stattdessen strebt der Spezialist für Handels-, und Gewerbeimmobilien bis zum Jahresende Zukäufe für insgesamt 170 Millionen Euro an. Damit würde er den bisherigen Rekordumsatz deutlich übertreffen. Die rasante Expansion ermöglichen neue Geldgeber an Bord, sie erweitern den bislang streng reglementierten Investorenkreis aus handverlesenen Family Offices. Schon jetzt hat Interra weitere Familien in die Finanzierung von Value-Add-Immobilien eingebunden und plant zudem, zu 100 Prozent Interra-eigene Projekte gemeinsam mit Mezzanine-Partnern umsetzen. Damit seien die Weichen für ein überdurchschnittliches Wachstum gestellt, so das Unternehmen.



„Unser wirtschaftlicher Erfolg hat schon länger das Interesse verschiedenster möglicher Kapitalpartner geweckt. Jetzt haben wir personell und strukturell die Weichen gestellt und können dieses Interesse solide und performant bedienen“, erklärt Alexander Dold, Vorstandssprecher von Interra. „Die Rahmenbedingungen für den nächsten Wachstumsschub sind ideal. Auch aus diesem Grund haben wir uns ganz bewusst für neue Partner geöffnet, und unseren Manage-to-Core-Ansatz wird nicht mehr zwingend im Verkauf eines Objektes enden“, zeichnet Dold die expansionsorientierte Interra-Strategie nach. Vielmehr plant der Immobilienexperte den Ausbau des firmeneigenen Objektbestand, der sich auch aus dem gemeinschaftlich mit den Kapitalgebern finanzierten Portfolio speisen wird.



Derzeit lässt sich das Unternehmen eine maßgeschneiderte Verwaltungssoftware programmieren und baut das Asset Management massiv aus. Ab Oktober steht dem wachsenden Team des Immobilieninvestors eine zusätzliche Bürofläche von rund 330 m² zur Verfügung – pünktlich zum Einstieg weiterer Mitarbeiter.