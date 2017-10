Interra kauft Fachmarktzentrum in Wiesbaden

Nach dem Ankauf in Bingen, konnte die sich die Immobilien AG jetzt im Rahmen seines Ankaufmandats einen weiteren Fachmarkt in Wiesbaden sichern. Ankermieter der Immobilie in der Borsigstraße 5 ist der Lebensmittelhändler Edeka. Das Gebäude steht auf einem 4.950 m² großen Grundstück errichtet und bietet dem Mieter eine 1.540 m² große Verkaufsfläche. Das Objekt dient der Bestandshaltung und soll kurzfristig entwickelt werden. Die Interra übernimmt hier neben dem Objektmanagement auch die Projektentwicklung des Objekts. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. JLL war exklusiv auf Verkäuferseite beratend tätig.

.

Erst im August hatte Interra gemeinsam mit einem Family Office ein Fachmarktzentrum im nahe gelegenen Bingen aus dem Bestand eines in Luxemburg gemanagter Immobilienfonds erworben. Das Fachmarktcenter ist allerdings mit einer vermietbaren Fläche von 20.000 m² deutlich größer als die aktuelle Transaktion. Zu den Ankermietern in der Saarlandstraße 62-66 gehören Netto, Thomas Philipps, Fressnapf und Takko. Aber auch dieses Objekt dient der langfristigen Bestandshaltung und soll durch Investitionsmaßnahmen unter der Federführung von Interra zukunftsfähig ausgerichtet werden.