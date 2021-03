Interra erwirbt Hoover-II-Portfolio von BMO

Der Bestandshalter kauft ein Portfolio mit Wohn- und Geschäftshäusern in Top-Lagen verschiedener B- und C-Städten. Der Zugang des Hoover II-Portfolios steigert die Nettojahresmiete des Bestands um über 2,1 Mio. Euro. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen zwischen den Vertragsparteien vereinbart. Laut Marktinformationen soll dieser aber bei rund 25 Mio. Euro liegen.

.

Die Interra Immobilien AG hat das sogenannte Hoover-II-Portfolio von einem von BMO Real Estate Partners GmbH & Co. KG verwalteten Fonds erworben. Das durch den Einzelhandelsspezialisten Comfort vermittelte Portfolio umfasst 18 Immobilien mit mehr als 24.000 m² Mietfläche und einer Nettojahresmiete von mehr als 2,1 Mio. Euro. vereinbart.



Zum Portfolio gehören die Objekte:

• Ahlen, Oststraße 46

• Hagen, Mittelstraße 10

• Solingen, Schlagbaumer Straße 11/13, Dammstraße 2

• Wuppertal, Werth 16 / Schuchardstraße 15

• Ahlen, Oststraße 32 / Königstraße 24

• Bad Segeberg, Kurhausstraße 2

• Celle, Rundestraße 11

• Delmenhorst, Lange Straße 129

• Detmold, Bruchstraße 18-22 / Krumme Straße 37

• Hagen, Elberfelderstraße 51

• Idar-Oberstein, Hauptstraße 383

• Peine, Breite Straße 55

• Preetz, Lange Brückstraße 14

• Rheine, Emsstraße 34/34a, Katthagen 4

• Schleswig, Stadtweg 60

• Stadthagen, Jahnstraße 22

• Lörrach, Wiesentalstraße 26



Als Mieter der überwiegend einzelhandelsgenutzten Immobilien fungieren unter anderen KiK, Tchibo, s.Oliver, dm, Volksbank, Eyes and More, Blume2000, Expert, Vodafone, Bijou Brigitte und Backwerk.