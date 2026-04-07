Interpath mietet Managed Suite in Düsseldorf

Die Beratungsgesellschaft Interpath setzt in Düsseldorf auf flexible Büroflächen. Mit einer Managed Suite von Tribes reagiert das Unternehmen auf starkes Wachstum in der DACH-Region und folgt einem klaren Markttrend.

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Die international tätige Beratungsgesellschaft Interpath baut ihre Präsenz in Deutschland weiter aus und hat eine rund 500 m² große Managed Suite bei Tribes im GAP 15 in Düsseldorf angemietet. Ausschlaggebend für die Standortentscheidung waren insbesondere die hohe Flexibilität der Flächen sowie ein sofort nutzbares, vollständig ausgestattetes Arbeitsumfeld. Die Büroeinheit umfasst mehrere Besprechungsräume und ermöglicht einen kurzfristigen operativen Start bei gleichzeitig repräsentativer Adresse.



Laut Jasper Bekkering, CEO von Tribes, spiegelt diese Entscheidung eine breitere Entwicklung im Markt wider: „Das Büro von heute muss vor allem funktional und zukunftssicher sein. Professional-Services-Unternehmen suchen nach einer eigenständigen, repräsentativen Umgebung für ihre Teams und Kunden, möchten gleichzeitig aber flexibel in Bezug auf Größe und Vertragsstruktur bleiben. Managed Suites vereinen Unabhängigkeit und Anpassungsfähigkeit. Die Entscheidung von Interpath Deutschland steht exemplarisch für diese Entwicklung im Markt."



Die Vermittlung der Flächen am Graf-Adolf-Platz 15 erfolgte durch CBRE. Neben der Lage spielte auch die Möglichkeit zur individuellen Flächengestaltung eine zentrale Rolle für den Mieter.