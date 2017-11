Internos erwirbt C&A-Immobilie in Aschaffenburg

Goldbacher Straße 6

Die Internos Spezialfondsgesellschaft mbH hat für ihren Fonds ShoppingCenterD eine Einzelhandelsimmobilie im nordbayrischen Aschaffenburg von Redevco erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Bei dem in der Goldbacher Straße 6 gelegenen vierstöckigen Gebäude handelt es sich um ein alleinstehendes Objekt mit rund 5.800 m² Gesamtmietfläche. Es ist langfristig und vollständig an den Textilhändler C&A Mode GmbH & Co. KG vermietet. Die Liegenschaft ist mit der benachbarten City Galerie Aschaffenburg, welche ebenfalls zum Portfolio des Sondervermögens ShoppingCenterD gehört, durch einen gemeinsamen Eingang verbunden.



Die juristische Betreuung des Käufers übernahm die Rechtsanwaltskanzlei Reed Smith. Die technische Prüfung wurde von CBRE Preuss Valteq durchgeführt. Für den Verkäufer war CBRE beratend und vermittelnd tätig.



Der im Jahr 2005 aufgelegte Fonds ShoppingCenterD investiert in hochwertige deutsche Einzelhandelsimmobilien mit gutem Ertrags- und Wertentwicklungspotenzial. Aktuell beinhalt sein Portfolio fünf Objekte mit einem Gesamtvolumen von rund 350 Mio. Euro. Die Fondslaufzeit ist unbegrenzt. Ziel ist der Aufbau eines ausgewogenen Core-Portfolios mit Shoppingcentern und sonstigen Handelsimmobilien in guten bis sehr guten Innenstadtlagen Deutschlands.