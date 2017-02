Internos kauft drei Hotels in Europa

Internos Global Investors hat zum Jahresende 2016 drei Hotels in Europa gekauft, darunter das Steigenberger Hotel in Kiel. Für 2017/18 verfolgt das Unternehmen zahlreiche weitere Hotelinvestitionen mit einem Volumen von bis zu 300 Mio. Euro über das gesamte Risikospektrum.

.

Erster Internos Hotel-Immobilienfonds beendet Anlagephase

Für den Internos Hotel Immobilien Spezial Fonds kaufte Internos jetzt das Steigenberger Hotel in Kiel für 16,7 Mio. von der K/S Schlossgarten Kiel, einer dänischen Anlegergruppe, sowie das Lux Park Hotel in Lissabon für 16 Mio. Euro von der portugiesischen Lux Hotelgruppe. Zusammen mit dem Erwerb des NH Ambasciatori Hotels in Turin im Sommer 2016 [Internos kauft NH Hotel Turin Ambasciatori in Italien] ist damit die geplante Reinvestition in Höhe von ca. 80 Mio. Euro abgeschlossen, die mit freigewordenem Kapital aus den Verkäufen des Maritim Hotels in Dresden [Dresdner Maritim an Frasers verkauft] und des Ibis City West Hotels in München [Accor kauft für 130 Mio. Euro in Hamburg und München ein] möglich wurden.



Die beiden Ankäufe passen laut Internos in die Reinvestitions- und Asset-Management-Strategie für den Fonds, bringen sein Portfolio auf 14 Hotels mit knapp 500 Mio. Euro AUM und beenden die Anlagephase des 1. Internos Hotelimmobilienfonds. Seit 2012 hat dieser Fonds durchschnittliche Ausschüttungen von über 8% p.a. und eine Gesamtrendite von ca. 12% p.a. erzielt und soll auf Grund seines hochwertigen Portfolios, den langfristigen Mietverträgen und den niedrigen Festzinsfinanzierungen weiterhin hohe Renditen erwirtschaften, so Internos.



„Nach den erfolgreichen Verkäufen am Anfang von 2016 erlauben diese letzten Käufe die Kapitalumverteilung in der Eurozone von reiferen in attraktivere Märkte und in hochwertige Hotels mit Wertschöpfungspotential, die steigende laufende Renditen bieten“, erklärte Jochen Schäfer-Surén, verantwortlicher Internos-Partner des Bereichs Hotel & Leisure und Geschäftsführer der Internos KVG. „Die Akquisitionen schließen die Anlagephase des 1. Hotelfonds ab, sodass wir uns nun auf den 2. Hotelfonds mit seiner Core+/ Value-Add-Strategie und andere bestehende Hotelmandate konzentrieren werden. Für diesen 2. Internos Hotel Fonds und andere Mandate suchen wir weiter gemäß den verschiedenen Anlagestrategien europaweit Hotelimmobilien mit verschiedenen Risikoprofilen, wofür insgesamt über 300 Mio. Euro Kapital zur Verfügung stehen“, so Schäfer-Surén weiter.



Das 4-Sterne-Steigenberger Hotel liegt im Herzen Kiels in der Schloßgarten 7, neben dem Schloss und der Einkaufsfußgängerzone der Kieler Altstadt. Es hat 164 Zimmer, zwei Restaurants, eine Bar sowie 11 Konferenzräume. Es wird innerhalb eines langfristigen Pachtvertrages von der Deutsche Hospitality AG mit der Steigenberger Marke betrieben. Nach dem Kauf wird Internos 5 Mio. Euro in eine Renovierung investieren, um die Qualität, Ertragskraft und den Wert des Hotels zu steigern.



Das 4-Sterne-Lux Park Hotel Lissabon liegt in bester Lage im Marques de Pombal Viertel, in der Nähe der Avenida Liberdade, Lissabons Einkaufspromenade, in 500 m Entfernung zu dem Four Seasons und dem Intercontinental Hotel und in der Nähe des renommierten Geschäftsviertels Amoreiras. Das Hotel in der R. Padre António Vieira 32 hat 95 Zimmer, ein Restaurant, eine Bar, ein Schwimmbad und eine Dachterrasse mit Sicht über Lissabon und das Meer. Zum Jahresende wurde es von der Lux Hotelgruppe fertiggestellt und von Internos für den Fonds erworben. Es wird nun von der Lux Hotelgruppe innerhalb eines langfristigen Mietvertrages betrieben.



Sondervermögen Real Value Plus kauft in Budapest

Außerdem erwarb Internos zum Jahresende das EXE Danube Hotel in Budapest für 14,75 Mio. Euro für das Sondervermögen „Real Value Plus“, das für einen deutschen institutionellen Anleger von Institutional Investment Partners als Investoren-KVG bereitgestellt wird. Verkäufer der Immobilie in der Straße Asbóth u. 9 ist der ungarische Immobilienentwickler Sunbelt, der das Hotel entwickelt und zum Jahresende fertigstellt hat.



Das 4-Sterne-Boutique Hotel befindet sich in einer 1A-Lage im Herzen von Budapest neben dem Deak- Ferenc-Platz und nur 5 Minuten zu Fuß von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, wie der Kettenbrücke, der Donaupromenade und der Oper, entfernt. Das Hotel hat 101 Zimmer, ein Restaurant und eine Bar.



Das Hotel wurde im Rahmen des Internos-Hotel-Value-Add-Mandates mitten in seiner Entwicklung im Frühjahr 2016 von dem Entwickler Sunbelt noch betreiberfrei vertraglich gesichert. Danach hat das UNternehmen im Zuge einer Ausschreibung zwischen zahlreichen Hotelketten die spanische Hotelgruppe Hotusa als Mieter ausgesucht. In der 2. Hälfte des Jahres haben Hotusa, Sunbelt und Internos daraufhin in enger Zusammenarbeit dieses Boutique Hotel gemäß den Standards der Grupo Hotusa fertiggestellt. Die Eröffnung des Hotels durch Hotusa innerhalb eines langfristigen Mietvertrages unter der Exe Hotels Marke und der Kauf des Hotels für das Sondervermögen „Real Value Plus“ wurden zum Jahresende 2016 abgeschlossen.



Mit dieser Akquisition und den beiden Reinvestitionen in den 1. Hotelimmobilienfonds wächst die Anzahl der von Internos verwalteten Hotels seit Gründung des Hotel & Leisure Bereiches im Jahr 2011 auf 18 Hotels mit einem Gesamtwert von 600 Mio. Euro.