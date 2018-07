Internationales Unternehmen erwirbt Büroflächen im Düsseldorfer Medienhafen

Eine internationale Firmengruppe, bei der Zusammenführung verschiedener in London und NRW ansässiger Unternehmensteile am Standort Düsseldorf von Aengevelt begleitet, hat einen Vetrag für den Erwerb von rd. 1.264 m² Bürofläche in Toplage des “Medienhafens“ sowie 18 Tiefgaragenstellplätze im gewerblichen Teileigentum für einen hohen siebenstelligen Euro-Betrag unterzeichnet. Verkäufer ist eine private Vermögensverwaltung, die der Immobiliendienstleister exklusiv beauftragt hatte. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Ausschlaggebend für den Erwerber war insbesondere der attraktive Standort “Medienhafen“: Die repräsentative Landmark-Büroimmobilie mit der Architektur von Prof. Wolfgang Döring befindet sich in einer der begehrtesten Bürolagen von Düsseldorf. Die Büroflächen sind auf einer Ebene angesiedelt, ermöglichen damit kurze, effiziente Arbeitswege und erlauben dem international erfahrenen Investor die optimale Unterbringung der verschiedenen Arbeitsbereiche. Auch die ausreichende Verfügbarkeit von Pkw-Stellplätzen – ein im “Medienhafen“ knappes Gut – war ein wichtiger Kauffaktor“, erläutert Dr. Lutz Aengevelt, geschäftsführender Gesellschafter von Aengevelt Immobilien.