Eine internationale Firmengruppe, begleitet von Aengevelt bei der Zusammenführung verschiedener in London und NRW ansässiger Unternehmensteile am Standort Düsseldorf, hat dazu in Toplage des Medienhafens rd. 1.264 m² Bürofläche sowie 18 Tiefgaragenstellplätze im gewerblichen Teileigentum für

[…]