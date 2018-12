Internationaler Versicherungsmakler zieht an den Kennedydamm

Das Glockhaus in Düsseldorf bekommt einen neuen Mieter: Die Howden Germany GmbH mietete rund 750 m² Bürofläche in der Georg-Glock-Straße 8-10 in unmittelbarer Nähe des Kennedydamms. Das Unternehmen sitzt derzeit noch an zwei verschiedenen Standorten in Düsseldorf und wird diese im Frühjahr nächsten Jahres im Glockhaus zusammenlegen. Eigentümerin der Immobilie ist seit 2015 die Crédit-Suisse-Tochter CSA RE Germany. Die Berater von BNP Paribas Real Estate waren für beide Vertragsparteien beratend und vermittelnd tätig.

