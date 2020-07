Internationaler Investor beteiligt sich an Publity-Tochter Preos

Die Publity AG hat die Investorenbasis ihrer Konzerntochter Preos Real Estate AG verstärkt. Es wurden nunmehr 3.846.153 Preos-Aktien aus dem Publity-Besitz an einen langfristig orientierten internationalen Investor veräußert. Dies entspricht rund 5,8 Prozent der Publity-Anteile an Preos und rund 5,4 Prozent des Grundkapitals der Preos Real Estate AG. Der Kaufpreis beläuft sich auf insgesamt 50 Mio. Euro. Der Investor hat sich einer Lock-Up-Frist von 12 Monaten unterworfen. Die Beteiligung von Publity an Preos sinkt dadurch auf rund 86,5 Prozent.

Laut Publity-CEO Thomas Olek wird der Erlös aus dem Verkauf zur Unterstützung des weiteren Wachstums mit dem Fokus auf erstklassige Büroimmobilien in den deutschen Top-7-Städten genutzt.