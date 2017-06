Internationale Retailer konzentrieren sich auf Europa

Europäische Städte werden von internationalen Retailern bei deren Expansion eindeutig präferiert. 43% der neuen Retail Brands haben sich 2016 für Europa entschieden. Ein Grund dafür ist, dass sich europäische Einzelhändler vermehrt auf ihre Heimmärkte konzentrieren.

Auch wenn Europa der bevorzugte Kontinent ist, so blieb Hongkong mit 87 Neueintritten die beliebteste Stadt der Welt bei Retailern, gefolgt von London (65 Neueintritte, wobei hier der Anteil der amerikanischen Marken sehr hoch ist) sowie Dubai (59 Neueintritte). Paris erlebte 2016 eine Renaissance und firmiert mit 36 Neueintritten an siebter Stelle (2015: Platz 20) - der Großteil der Retailer, die sich in Paris niederließen, kommt aus dem Fashion-Bereich und konzentriert sich auf die Pariser Millennials. Moskau und Wien firmieren 2016 ebenso unter den Top 10 Städten der Welt mit 33 bzw. 29 Neueintritten.



„Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation konzentrieren sich internationale Retailer primär auf traditionelle Retail-Märkte bzw. – Städte wie London, Hongkong oder Paris. Stores in bekannten und beliebten Städten sind auch eine strategische Entscheidung sowie ein Marken Statement“, so Walter Wölfler, Head of Retail CEE & Österreich bei CBRE.



Im Rahmen der Studie „How Global is the Retail Business“ wurden 166 Städte in 51 Ländern untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass es in 89% der Städte zumindest einen internationalen Neueintritt gab und dass die Aktivitäten der Retailer gegenüber dem Vorjahr um 2% gestiegen sind.





Die Top-10 der weltweit beliebtesten Städte Stadt Neueintritte Ranking 2017 Ranking 2016 Hong Kong 87 1 1 London 65 2 6 Dubai 59 3 7 Doha 58 4 10 Tokio 48 5 3 Singapur 46 6 2 Paris 36 7 20 Moskau 33 8 5 Toronto 30 9 11 Wien 29 10 15

„Wien gehört nun wieder zu den Top 10 Städten der Welt für internationale Einzelhändler, innerhalb Europas belegt Wien – hinter London, Paris und Moskau – sogar Rang 4„, so Wölfler.Beim Neueintritt in Österreich setzen die Retailer – dem internationalen Trend folgend – auf Premiumlagen und ließen sich 2016 vor allem in repräsentativen innerstädtischen Einkaufsstraßen sowie in sieben dominanten Einkaufszentren nieder. Die meisten Neueintritte in Österreich verzeichnete Wien (64% inkl. Shopping City Süd), gefolgt von Niederösterreich und Salzburg.Der beliebteste Standort Österreichs ist die Mariahilfer Straße mit 7 Neueintritten im Jahr 2016, auf die Shopping City Süd und das Donauzentrum entfielen jeweils 6 Neueintritte.„Beim Neueintritt geht kein Retailer Experimente ein, sondern setzt auf Toplagen. Shopping Center und innerstädtische Lagen sind hier gleichermaßen beliebt. Sobald es allerdings um Expansion geht, bevorzugen internationale Einzelhändler in Österreich Einkaufszentren“, so Wölfler.Von den in den Jahren 2015 und 2016 neu in den österreichischen Markt eingetretenen Einzelhandelsmarken haben rund 43% bereits weitere Standorte eröffnet und expandiert. Für den Markteintritt setzten beinahe alle auf die Bundeshauptstadt, bei den Expansionen spielen neben Wien allerdings auch die Landeshauptstädte eine wichtige Rolle.Rund 46% der Neueintritte in Österreich entfielen im Vorjahr auf die Bekleidungsbranche. Es zeigt sich eine Konzentration der Ersteintritte auf die Bereiche Mode des mittleren Preissegments (26%) sowie Luxus und Business Marken (17%), gefolgt von „sonstigen Branchen„ (14%) sowie Schuhmarken und Gastronomie (jeweils 12%).Während Modemarken im Bereich des mittleren Preissegments auch expansionsstark sind, konzentriert sich das Luxus- und Business Segment meist auf ein bis zwei Standorte und expandiert kaum.Der Großteil der erstmals in den österreichischen Markt eingetretenen Marken und Einzelhändler kommt aus Europa, wobei die deutschen Einzelhändler mit 17 Neueintritten am stärksten waren, gefolgt von Italienern und US-Amerikanern. Bei den Italienern waren es 2015 & 2016 vor allem Luxusmarken wie Max Mara, Fendi, Armani Jeans oder Lio Jo, die den Markteintritt in Österreich wagten. Skandinavische Marken sind bei den Neueintritten mit rund 13% inzwischen stärker vertreten als jene aus den USA mit ca. 9%.„Österreich bzw. Wien sollten auch in Zukunft zu den beliebtesten Einzelhandels-Destinationen gehören – vor allem aufgrund der Stabilität sowie der hohen Kaufkraft“, so Wölfler. Per Ende 2016 waren 38,3% der internationalen Einzelhändler bereits in Österreich vertreten, aufgrund dieses eher mittleren Internationalisierungsgrades werden auch für 2017 zahlreiche Neueintritte erwartet: u.a. Bolia, Bialetti, Decathlon, Jamie's Deli, Jamie´s Italian, Lipo, Tezyo, Tod´s, Wagamama, XXL, Yuno Pearls.Die Trends im Einzelhandel werden durch zwei grundlegende Faktoren determiniert: Komfort und Erlebnis beim Einkaufen. „Vor allem wenn es um das Erlebnis beim Einkaufen geht, können große Einkaufszentren und innerstädtische Geschäftsstraßen durch ein breites Entertainment- und Gastronomieangebot, aber auch durch innovatives Store Design, punkten“, so Wölfler, der auf den aktuellen CBRE Bericht „Wie aktiv ist der österreichische Einzelhandelsmarkt“ verweist.