Österreich: Internationale Investoren sehen Potenzial im studentischen Wohnen

Studentische Wohnformen – die als „alternative Assetklasse“ gelten - gewinnen an Bedeutung für Investoren. Österreich ist diesbezüglich ein Phänomen, denn in den letzten Jahren wurden alle Investments in studentische Wohnformen von internationalen Investoren getätigt, 0% von inländischen Investoren. In Belgien ist die Situation genau umgekehrt, in den meisten Ländern sind sowohl inländische wie ausländische Investoren an der alternativen Wohnform interessiert. Mit 70.000 internationalen Studenten liegt Österreich im internationalen Vergleich an 12. Stelle der beliebtesten Destinationen für Auslandsstudien und –semester, noch vor Ländern wie Spanien, den Niederlanden, Neuseeland oder der Schweiz. Diese Analyse – und einige weitere – zeigt der aktuelle CBRE Report „Global Student Housing“.

.

Weltweit sind in den vergangenen Jahren – einerseits aufgrund wachsender Studentenzahlen, andererseits aufgrund des steigenden Investoreninteresses – viele neue Projekte im Bereich studentisches Wohnen entstanden. „Das Phänomen am studentischen Wohnen ist, dass es eine globale Bewegung ist. Das ist auf die wachsende Mobilität der Studenten sowie auf die Internationalisierung von Ausbildungen zurückzuführen“, so Georg Fichtinger, Head of Investment Properties bei CBRE.



Zurzeit ist der Trend zu beobachten, dass Studenten von Osten nach Westen ziehen. Daher ist auch der Großteil der Studentenwohnheimprojekte in der westlichen Welt zu finden. Die Studenten konzentrieren sich auf große Städte, wo es internationale Studienangebote – meist in englischer Sprache – gibt.



Für Investoren sind jene Städte von Interesse, die eine Reihe von Kriterien erfüllen, wie u.a. hohe Dichte an guten Universitäten, hohe Anzahl an Studenten sowie großer Anteil internationaler Studenten, studentenfreundliche Visa Regelungen und hohe Nachfrage an Wohnraum für Studenten.



Bisher waren die USA sowie Großbritannien die wichtigsten und beliebtesten Märkte für Investments in studentische Wohnformen, allerdings bieten auch noch nicht so weit entwickelte Universitätsmärkte und –städte langfristige Investmentmöglichkeiten.



„Österreich gehört in Europa zu jenen Märkten, an denen die Investoren großes Interesse haben – vor allem aufgrund der stabilen Renditen sowie des attraktiven Angebots an modernen Studentenheimen und des vergleichsweise geringen Anteils an Studenten die in Studentenheimen wohnen“, erklärt Fichtinger.



In den letzten 3 Jahren wurden bereits 8 Projekte mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 440 Mio. Euro von internationalen Investoren erworben. Für 2019 und 2020 wird die Fertigstellung von 7 neuen Projekten mit insgesamt rund 2000 zusätzlichen Studentenheimplätzen erwartet. „Die Renditen bei Studentenwohnprojekten geben weltweit nach, sind allerdings noch immer attraktiver als in anderen Assetklassen“, so Fichtinger, der diese Entwicklung auch für Österreich bestätigt und bereits internationale Investoren an der Hand hat, die bereit sind, in studentische Wohnformen in Österreich zu investieren.