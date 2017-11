Berlin belegt unter Investoren Top-Platz in Europa

818 Vertreter der Immobilienbranche in Europa krönen Berlin zum vierten Mal in Folge zum beliebtesten europäischen Investitionsziel - das zeigen die Ergebnisse der Studie „Emerging Trends in Real Estate: Europe 2018“ der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC und dem Urban Land Institute, die heute in Frankfurt am Main vorgestellt wurde. Nimmt man das Renditeniveau als Maßstab, ist Berlin mittlerweile die teuerste deutsche Stadt - dieses liegt teilweise unter drei Prozent. Wichtiger Faktor für die Beliebtheit Berlins ist die hohe Nachhaltigkeit der Immobilienwerte. Berlin profitiert hier von seinem Bevölkerungswachstum und, angetrieben durch den Technologiesektor, stetig steigenden Geschäftschancen.

„Investoren setzen auf Berlin, weil die Kosten vergleichsweise gering und die Wachstumspotenziale hoch sind. Die Preise für Immobilien in Berlin liegen zudem noch deutlich unter denen anderer Welthauptstädte“, sagt Susanne Eickermann-Riepe, Real Estate Leader und Partnerin bei PwC.



An den Mieten in Berlin dürfte die anhaltende Beliebtheit bei Investoren dabei nicht spurlos vorübergehen. Sie werden in den kommenden drei bis fünf Jahren substantiell steigen - nach Ansicht der Investoren gilt das für Berlin mehr als für jede andere Stadt Europas. Damit rechnen auch die Berliner selbst nach einer PwC-Bevölkerungsumfrage vom Juni 2017: „44 Prozent der Befragten erwarten, dass das Angebot an Wohnraum sinken wird“, sagt Thomas Kieper, Partner bei PwC und zentraler Ansprechpartner am Standort Berlin. „Das stellt die Stadt und die Immobilienwirtschaft vor die große Herausforderung, mit dem weiter steigenden Zuzug Schritt zu halten und zeitgleich ausreichenden, aber auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.“



Internationale Immobilieninvestoren hadern mit überhöhten Münchner Preisen

Auf einem deutlich höheren Niveau befindet sich bereits München. Die Stadt ist ein beliebtes Investitionsziel für Immobilieninvestoren, doch die hohen Preise und die Knappheit an geeigneten Investitions- und Entwicklungsobjekten schreckt viele ab. „Investoren sehen große Potenziale im Münchner Immobilienmarkt - doch viele fragen sich, wie sie ein Stück vom Kuchen abbekommen können“, erläutert Eickermann-Riepe. „Renditen um die 3 Prozent machen München für Investoren vergleichsweise teuer. Wir beobachten daher immer häufiger, dass sie nicht nur auf absolute Premium-Lagen schauen.“



In der Tat betrug die Leerstandsquote bei Büroimmobilien in München lediglich 4 Prozent. Investoren setzen daher zunehmend auf eine Weiterentwicklung der Core-Objekte, die sie bereits besitzen. Auch wenn die hohen Preise sich zum Nachteil für den Münchner Immobilienmarkt auswirken können, räumen die befragten Experten der Stadt sehr gute Aussichten für das Jahr 2018 ein. Hinter Berlin sowie Kopenhagen und Frankfurt belegt München den vierten Platz der Städte mit den besten Investitions- und Entwicklungschancen. Mieten sowie Kapitalwerte in München dürften nach Ansicht der Befragten auch in den kommenden drei bis fünf Jahren weiter steigen.



„München bleibt für Unternehmen aus aller Welt ein extrem attraktiver Standort“, sagt Eckhard Späth, Partner und Leiter des PwC-Standorts in München. „Egal ob Automobilsektor, Technologiebranche, Medien oder Start-ups, die Wirtschaft profitiert von gewachsenen Strukturen, der Nähe zu mehreren Top-Universitäten und einer für Mitarbeiter sehr lebenswerten Region.“



Immobilien-Boom in Hamburg vorerst ausgebremst

Auch im hohen Norden sieht es nicht mehr allzu rosig aus: Im ersten Halbjahr 2017 wurden in Hamburg Immobilientransaktionen im Wert von 1,3 Milliarden Euro umgesetzt - ein Einbruch um 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Wichtigster Grund ist die geringe Verfügbarkeit handelbarer Immobilien. Für Immobilieninvestoren rutscht Hamburg damit von Platz zwei der chancenreichsten Immobilienmärkte Europas auf den sechsten Platz zurück, so ein weiteres Ergebnis der Studie.



„Einerseits steigt das Ansehen Hamburgs bei internationalen Investoren - allein die Elbphilharmonie als absolutes Leuchtturm-Projekt hat weltweit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Doch die hohen Hamburger Immobilienpreise schrecken viele Investoren ab“, sagt Eickermann-Riepe. „Die Renditen liegen mittlerweile nur noch bei 3,25 Prozent - in Verbindung mit den hohen Mieten sorgt das für ein schwieriges Umfeld für Investoren.“



Nach wie vor attraktiv für Investoren sind die Hamburger Büroimmobilien. Sie machten im ersten Halbjahr 2017 rund 70 Prozent aller getätigten Immobilientransaktionen aus. „Egal ob Logistik, Medien, Konsumgüter oder zunehmend auch die Digitalbranche: Hamburg ist durch seine günstige Lage und seine gewachsene Wirtschaftsstruktur für viele Unternehmen ein extrem attraktiver Standort“, sagt Claus Brandt, Partner und Leiter des PwC-Standorts in Hamburg. „Zudem zieht die Stadt Top-Talente aus ganz Deutschland an und untermauert so ihren Anspruch als eine der wichtigsten Kreativ- und Startup-Metropolen in Europa.“



Die allermeisten Befragen rechnen mit weiteren Mietsteigerungen und einer Zunahme der Kapitalwerte - signifikantere Preissteigerungen als in Hamburg gibt es in Europa nach Ansicht der Immobilienexperten in den kommenden drei bis fünf Jahren einzig in Berlin.



Der „Brexit-Effekt“ zeigt in Frankfurt Wirkung

Äußerst optimistisch blicken die Immobilieninvestoren indes zum Main. Am Frankfurter Immobilienmarkt wurden im ersten Halbjahr 2017 Immobilien für 2,8 Milliarden Euro gehandelt, 2 Milliarden davon alleine im zweiten Quartal. Führende Vertreter der Immobilienbranche sehen Frankfurt als Gewinner des Brexit. Für sie stehen die jüngsten Entwicklungen im Immobilienmarkt in unmittelbarem Zusammenhang mit der politischen Entwicklung in Großbritannien.



„Wir sehen bereits, dass die Leerstandsquoten bei Büroimmobilien in Frankfurt sinken. Gleichzeitig liegt jedoch nur für wenige neu entstehende und unvermietete Büroimmobilien ein verbindliches Fertigstellungsdatum vor“, so Eickermann-Riepe. „Solange nicht klar ist, wie viel Büroraum in Frankfurt tatsächlich benötigt werden wird, halten sich viele Investoren noch zurück - sie möchten einfach ungern spekulieren.“



Angetrieben durch jüngste Schätzungen, die von mehreren Tausend in Frankfurt neu entstehenden Arbeitsplätzen ausgehen, und der zunehmenden Anzahl an Unternehmen, die bereits einen teilweisen Umzug nach Frankfurt angekündigt hat, dürften viele Investitionsvorhaben im Laufe des Jahres 2018 jedoch konkreter werden. „Als Wirtschaftsmetropole im Herzen Europas bietet Frankfurt ein hervorragendes Ökosystem für international tätige Unternehmen“, sagt Dr. Ulrich Störk, Partner und Leiter des PwC-Standorts in Frankfurt. „Gleichzeitig finden Mitarbeiter und deren Familien hier ein urbanes, aufgeschlossenes Lebensumfeld, das bestens auf Expats vorbereitet ist.“



Für die in der Studie befragten Immobilienexperten bietet Frankfurt gemeinsam mit Kopenhagen nach Berlin die besten Investitions- und Entwicklungschancen in Europa im Jahr 2018. Diese Tatsache dürfte nach Ansicht der Befragten jedoch auch zu steigenden Mieten und Kapitalwerten führen.



Kopenhagen und Madrid dabei

Neben den deutschen Top-Städten sind zudem Kopenhagen und Madrid deutlich in den Fokus der Investoren gerutscht. Laut der Emerging Trends in Real Estate Europe werden sie in 2018 eine bedeutende Rolle als Investitionsziel spielen. Lesen Sie hier mehr zu den europäischen Metropolen.