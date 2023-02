Internationale Hochschule eröffnet zweiten Standort in Münster

Die IU Internationale Hochschule GmbH expandiert weiter und wird in Münster einen weiteren Campus eröffnen. Auf einer Fläche von rund 1.730 m² startet die IU zum Sommersemester mit einem zweiten Standort in der Universitätsstadt. Die Fläche in der Weseler Straße 480 vermittelte das Office Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate. Eigentümerin der Immobilie ist die Areo Duplex GmbH. Die IU ist in Münster bereits am Höfflinger Weg ansässig.

