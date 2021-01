International Campus sieht 1 Mrd. Euro für Mikroapartments vor

Die International Campus GmbH (IC) plant in den nächsten drei Jahren Investitionen von einer Milliarde Euro für weitere Mikroapartments der Marken „The Fizz“ und „HVNS“ (englisch „havens“). So hat das Management Projekte in Großstädten wie Hamburg und Berlin im Visier, ebenso kommen kleinere Städte mit beliebten Universitäten für Investments in Frage. Neben Deutschland sind insbesondere Österreich und die Niederlande interessante Zielmärkte, in denen weitere Häuser mit vollständig eingerichteten Mikropartments geplant und bereits im Bau sind.

.

„Besonders Studierende suchen überall händeringend nach Wohnungen. Die riesige Versorgungslücke in Deutschland können das Studentenwerk und die Privatwirtschaft nur gemeinsam füllen. Wir sind an Flächen und Bestandsgebäuden in A- und B-Städten interessiert, um mehr Wohnraum für die bundesweit 2,9 Millionen Studierenden zu schaffen“, sagt Rainer Nonnengässer, Chief Executive Officer der IC.



„Coronabedingte Reisebeschränkungen und Online-Veranstaltungen an Universitäten führen momentan zu einigen freien Studentenapartments. Gleichwohl sind die Belegungsquoten nach wie vor hoch und eines ist auch klar: Die Pandemie geht vorüber. Mit der Kontrolle über das Virus kehrt auch das Präsenzstudium zurück. Wir planen langfristig und sind überzeugt, dass die Zahl nationaler und internationaler Studierender in Deutschland weiter steigen wird“, so Nonnengässer. In den letzten zwanzig Jahren ist die Zahl der Studierenden laut Statista um 63 Prozent gewachsen.



Derzeit entwickelt und betreibt das Unternehmen 13 Studentenwohnheime der Marke The Fizz in Deutschland, Österreich, Tschechien und den Niederlanden. Künftig sind auch Häuser der neuen Marke HVNS für Berufstätige geplant. Hauptgesellschafter des Unternehmens ist der kanadische Asset Manager Brookfield.