International Campus sichert sich 313 Millionen Euro Portfoliofinanzierung

Die International Campus Group hat eine Portfoliofinanzierung über rund 313 Millionen Euro abgeschlossen. Die Refinanzierung umfasst neun Wohnobjekte in Deutschland und erfolgt gemeinsam mit BNP Paribas und Société Générale. Die Laufzeit beträgt zwei Jahre mit Verlängerungsoptionen.

.

„Die International Campus Group hat sich mit einer erfolgreichen Wachstumsstrategie als führender Akteur auf dem PBSA-Markt in Deutschland und Europa etabliert. Wir freuen uns, ihre Strategie mit dieser Finanzierung weiter zu unterstützen“, sagte der Verantwortliche bei Société Générale.



Das Darlehen sichert die Finanzierung von sieben Objekten aus dem Portfolio der Marke The Fizz (studentisches Wohnen) und zwei Objekten der Marke Havens Living (Apartments für Berufstätige). Finanzierungspartner sind BNP Paribas und Société Générale. Die Finanzierung hat eine Laufzeit von zunächst zwei Jahren mit drei Verlängerungsoptionen um jeweils ein weiteres Jahr.



„Gemeinsam mit unseren Finanzierungspartnern konnten wir einen Meilenstein in einem herausfordernden Umfeld setzen. Die abgeschlossene Refinanzierung bietet uns Flexibilität und Planungssicherheit für die weitere Portfolioentwicklung“, sagt Patrick Hanisch, CFO der International Campus Group. „Damit stärken wir unsere Position als langfristiger Bestandshalter und Betreiber hochwertiger Wohnangebote für Studierende und Young Professionals.“



Rechtlich wurde International Campus bei der Transaktion von Gibson Dunn, Greenberg Traurig und Stibbe Advocats beraten. Weitere beteiligte Gesellschaften waren EY (Tax), CBRE (Valuation & Technical Due Diligence) sowie Marsh McLennan (Insurance Due Diligence).