Die International Campus GmbH (IC) hat im Zuge ihrer Expansionspläne ihr Akquisitions-Team erweitert. Seit April 2021 ist Matthias Hautli als Senior Transaction Manager an Bord und für neue Projekte der Marken The Fizz und HVNS in Süddeutschland und Österreich verantwortlich.

Der Hotelexperte ko...

[…]