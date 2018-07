International Campus Group entwickelt Studentenwohnhaus in Krakau

Visualisierung des The Fizz Krakau

© IMB architekci

International Campus entwickelt zusammen mit Alkyon Partners GmbH ein Apartmenthaus für Studierende und Young Professionals in Krakau. Künftiger Betreiber wird International Campus unter der Marke „The Fizz“. Das auf dem Wissenschafts- und Technologiecampus im aufstrebenden, zentral gelegenen Viertel „Zablochie“ gelegene Apartmenthaus wird über rund 1.000 Studenten- und Young Professionals-Apartments verfügen. Darüber hinaus wird das „The Fizz Krakow“ umfangreiche Gemeinschaftsflächen, 88 Tiefgaragen- und 33 Außenstellplätze für PKWs sowie etwa 970 Fahrradstellplätze umfassen.

.

„Krakau ist das kulturelle, wissenschaftliche und wirtschaftliche Zentrum Südpolens und Mittelpunkt einer Region mit mehr als neun Millionen Menschen. Die Stadt boomt und hat eine junge, internationale und sehr lebendige Technologie- und Gründerszene, die zahlreiche gut ausgebildete junge Menschen anzieht. Was viele überraschen dürfte: In Krakau studieren mehr junge Menschen als in Berlin, Wien oder Prag,“ erläutert Alexander Gulya, Head of International Development.



„Wir sind seit mehr als 25 Jahren in CEE aktiv und haben seitdem Projekte im Volumen von mehr als zwei Milliarden Euro allein oder mit Partnern realisiert. Für Zentralosteuropa ist Student Housing ein recht neues Thema, obgleich hier einige für Investoren sehr interessante Hot Spots wie etwa Krakau zu finden sind. Deshalb freuen wir uns, mit International Campus einen renommierten, europaweit aktiven Spezialisten für Student Housing gewonnen zu haben,“ ergänzt Dr. Thorsten Leipert, Geschäftsführer von Alkyon Partners.



Das künftige „The Fizz Krakow“ hat sieben bzw. acht Stockwerke und einen zentralen Eingang mit Rezeption und Hausmanager. Dem The Fizz-Wohn- und Servicekonzept folgend wird auch in diesem Studenten- und Young Professional-Wohnhaus die Community im Mittelpunkt stehen. Wesentliche Elemente des Community-Konzepts sind beispielsweise Community-Events, Gemeinschaftsflächen, alltagsrelevante Mehrwertservices und Ansprechpartner vor Ort. Das Konzept beinhaltet zugleich viel Raum für Individualität und unkomplizierten sozialen Anschluss, wenn er gewünscht ist.



Krakau ist mit rund 760.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Polens. In einem Radius von 100 Kilometern leben mehr als neun Millionen Menschen. Tschechien, die Slowakei und Ukraine sind von Krakau aus schnell zu erreichen. An den Universitäten und Hochschulen der traditionsreichen Stadt an der Weichsel, an denen unter anderem Nikolaus Kopernikus und Papst Johannes Paul II studierten, sind heute rund 210.000 Studentinnen und Studenten immatrikuliert.